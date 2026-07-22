"Corto Circuito Sud", ecco la rete dei festival che trasforma la cultura del mezzogiorno in sistema produttivo

“La nostra sfida è costruire un nuovo modello di cooperazione culturale tra le regioni del Sud – afferma l’Avv. Siciliano - un filo che unisce tradizioni e innovazione, memoria e ricerca, patrimonio e creatività, affinché la cultura diventi una leva concreta di sviluppo sociale ed economico. Quando i territori dialogano, crescono insieme. Quando condividono idee e buone pratiche, diventano più forti. Quando si riconoscono parte di una stessa comunità culturale, acquisiscono una capacità nuova di incidere nelle politiche nazionali ed europee. Per questo Corto Circuito Sud vuole essere un movimento aperto, partecipato e permanente. Non un evento destinato a esaurirsi, ma una rete stabile che favorisca collaborazioni, progetti, scambi e opportunità. E il fatto che questo movimento culturale nasca nella Camera dei Deputati gli conferisce un significato ancora più profondo. È il riconoscimento che le aree interne, i territori fragili e le isole minori non rappresentano una marginalità da assistere, ma una risorsa strategica da valorizzare. Qui si custodiscono identità, tradizioni e competenze che possono diventare un motore di sviluppo per l'intero Paese”.