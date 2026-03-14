“Because the Night - Il palco delle cantautrici": ecco il quinto appuntamento della 7^ stagione
Ospite il duo italo/svizzero e franco/congolese Pat and Co, per l'occasione in una formazione allargata.
Domenica 22 marzo ore 19.00, al mare culturale urbano (Cascina Torrette, Via Quinto Cenni, 11, Milano), va in scena il quinto appuntamento della settima stagione di Because The Night- Il palco delle cantautrici. Dal 2019, la rassegna, dedicata al cantautorato femminile indipendente, tiene accesi i riflettori su una proposta musicale di qualità troppo spesso ancora in ombra, nonostante la rose vague che sta investendo lo stivale, e cerca di minare alla base i meccanismi subdoli e resistenti della discriminazione di genere.
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Da quest’anno il tradizionale sottotitolo “La notte delle cantautrici” è stato cambiato ne “Il palco delle cantautrici”- racconta l’ideatrice e Direttrice artistica Marian Trapassi- a conferma di un progetto che- pur mantenendo inalterato l’impianto di base-è in continua evoluzione.
Da qui l’inserimento nel fitto calendario di attività culturali e sociali di Mare culturale urbano, con il quale condividiamo lo spirito di sperimentazione artistica e di rigenerazione culturale, e l’anticipazione degli eventi, che coincidono, in questa nuova stagione di BTN, con il momento dell’aperitivo: una fascia oraria più fruibile, pensata anche per chi, soprattutto tra le donne, si sente insicura nel rientrare a casa da sola nelle ore notturne.
Siamo molto felici che il duo franco-congolese e italo-svizzero Pat And Co, che per l’occasione si presenta in una formazione allargata, abbia deciso di aderire al progetto, a testimonianza dell’internazionalità di un format che sta orgogliosamente andando oltre i confini nazionali.