Domenica 22 marzo

“Because the Night - Il palco delle cantautrici": ecco il quinto appuntamento della 7^ stagione

Ospite il duo italo/svizzero e franco/congolese Pat and Co, per l'occasione in una formazione allargata. 

14 Mar 2026 - 16:25

Domenica 22 marzo ore 19.00, al mare culturale urbano (Cascina Torrette, Via Quinto Cenni, 11, Milano), va in scena il quinto appuntamento della settima stagione di Because The Night- Il palco delle cantautrici. Dal 2019, la rassegna, dedicata al cantautorato femminile indipendente, tiene accesi i riflettori su una proposta musicale di qualità troppo spesso ancora in ombra, nonostante la rose vague che sta investendo lo stivale, e cerca di minare alla base i meccanismi subdoli e resistenti della discriminazione di genere.

© Ufficio stampa

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Da quest’anno il tradizionale sottotitolo “La notte delle cantautrici” è stato cambiato ne “Il palco delle cantautrici”- racconta l’ideatrice e Direttrice artistica Marian Trapassi- a conferma di un progetto che- pur mantenendo inalterato l’impianto di base-è in continua evoluzione.

Da qui l’inserimento nel fitto calendario di attività culturali e sociali di Mare culturale urbano, con il quale condividiamo lo spirito di sperimentazione artistica e di rigenerazione culturale, e l’anticipazione degli eventi, che coincidono, in questa nuova stagione di BTN, con il momento dell’aperitivo: una fascia oraria più fruibile, pensata anche per chi, soprattutto tra le donne, si sente insicura nel rientrare a casa da sola nelle ore notturne. 

Siamo molto felici che il duo franco-congolese e italo-svizzero Pat And Co, che per l’occasione si presenta in una formazione allargata, abbia deciso di aderire al progetto, a testimonianza dell’internazionalità di un format che sta orgogliosamente andando oltre i confini nazionali. 