Sicurezza stradale, al Parlamento Ue l'evento "Road Safety, a Global Commitment" | Todt: "Gli incidenti stradali una pandemia silenziosa"

Il 10 novembre, al Parlamento europeo, a Bruxelles, si è svolto l'evento internazionale "Road Safety, a Global Commitment", organizzato da The Urban Mobility Council, think tank nato nel 2022 su iniziativa del Gruppo Unipol e dedicato all'innovazione nel settore della mobilità. L'evento, ospitato dalle vicepresidenti del Parlamento Ue Pina Picierno e Antonella Sberna, ha riunito - si legge sul sito di The Urban Mobility Council - "rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali, autorità pubbliche, comunità scientifica, industria ed esperti del settore, con l'obiettivo di approfondire le priorità della sicurezza stradale e presentare due modelli di ricerca predittivi originali, realizzati in collaborazione con i nostri partner scientifici, utilizzando i dati della telematica di bordo forniti da Unipol: RoadSafeAI, sviluppato dal Politecnico di Milano a cura del Prof. Sergio Savaresi e Safety by Design sviluppato dal MIT Senseable City Lab a cura del Prof. Carlo Ratti". È intervenuto anche Jean Todt, Inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, che a margine dell'evento ha detto: "Gli incidenti stradali nel mondo sono una pandemia silenziosa, non se ne parla abbastanza".