Sicurezza stradale, al Parlamento Ue l'evento "Road Safety, a Global Commitment" | Todt: "Gli incidenti stradali una pandemia silenziosa"

Il 10 novembre, al Parlamento europeo, a Bruxelles, si è svolto l'evento internazionale "Road Safety, a Global Commitment", organizzato da The Urban Mobility Council, think tank nato nel 2022 su iniziativa del Gruppo Unipol e dedicato all'innovazione nel settore della mobilità. L'evento, ospitato dalle vicepresidenti del Parlamento Ue Pina Picierno e Antonella Sberna, ha riunito - si legge sul sito di The Urban Mobility Council - "rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali, autorità pubbliche, comunità scientifica, industria ed esperti del settore, con l'obiettivo di approfondire le priorità della sicurezza stradale e presentare due modelli di ricerca predittivi originali, realizzati in collaborazione con i nostri partner scientifici, utilizzando i dati della telematica di bordo forniti da Unipol: RoadSafeAI, sviluppato dal Politecnico di Milano a cura del Prof. Sergio Savaresi e Safety by Design sviluppato dal MIT Senseable City Lab a cura del Prof. Carlo Ratti". È intervenuto anche Jean Todt, Inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, che a margine dell'evento ha detto: "Gli incidenti stradali nel mondo sono una pandemia silenziosa, non se ne parla abbastanza".
Al centro dell'evento "due ricerche che indicano una nuova traiettoria: prevenire la rischiosità delle strade. Il Prof. Sergio M. Savaresi del Politecnico di Milano ha presentato RoadSafeAI 2.0, un modello predittivo basato su dati telematici e intelligenza artificiale; il Prof. Carlo Ratti del MIT Senseable City Lab, con Safety by Design, ha dimostrato come il design urbano incida direttamente sulla sicurezza", ha sottolineato The Urban Mobility Council nella propria pagina LinkedIn dopo l'evento. Ad affermare l'impegno concreto la partnership con l'Ufficio dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, Jean Todt, e il protocollo d'intesa con la Polizia di Stato e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entrambi volti a rafforzare la cultura della sicurezza stradale, a partire dalle generazioni più giovani".
Sono intervenuti, tra gli altri, il prefetto Renato Cortese, direttore della Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato; Enrico San Pietro, Insurance General Manager del Gruppo Unipol; Stefano Genovese, Head of Institutional & Public Affairs di Unipol e coordinatore del think tank, Antonio Avenoso, Executive Director dell'European Trasport Safety Council (ETSC)., e gli eurodeputati Paolo Borchia, Carlo Fidanza e Massimiliano Salini. L'evento è stato aperto da un videomessaggio del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto.
"Per mestiere, gli assicuratori gestiscono i rischi. Fa però parte del nostro compito anche minimizzarli. Vogliamo dare ai nostri clienti, ma soprattutto ai cittadini, un ambiente più sicuro nel quale vivere. Penso che questa di oggi sia stata una pagina importante in questo senso", ha commentato Genovese a margine dell'evento.