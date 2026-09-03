Scuola, ecco quando inizia nei Paesi europei

I primi studenti a tornare sui banchi di scuola sono stati quelli finlandesi (6-13 agosto), seguiti da tedeschi (in Germania, tuttavia, la ripartenza è scaglionata in un range molto ampio che va dal 10 agosto fino al 14 settembre), danesi (10-13 agosto), svedesi (17-19 agosto), olandesi (17-31 agosto), belgi (24 agosto-1 settembre) e irlandesi (fine agosto-inizio settembre). Dal 1 settembre, poi, sono tornati in classe in Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Dal 7 torneranno a scuola in Croazia e Romania; dal 7 al 14 in Austria e Cipro, dal 4 al 15 in Spagna; dal 7 al 17 in Italia; dall'11 in Grecia; dall'11 al 21 in Portogallo; dal 15 in Bulgaria e Lussemburgo. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti maltesi, a fine settembre.