Premio LUX del pubblico 2026, il vincitore è il film spagnolo "Sorda"
La pellicola è stata scelta dal pubblico europeo e dagli eurodeputati tra cinque film finalisti
Martedì, durante una cerimonia nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, è stato annunciato il vincitore del Premio LUX del pubblico 2026. Si tratta di "Sorda", un film spagnolo diretto da Eva Libertad. La pellicola è stata scelta dal pubblico europeo e dagli eurodeputati tra cinque film finalisti.
© sito ufficiale
Il film
Come si legge sui social del Parlamento europeo in Italia, il film "racconta la storia di Ángela, una donna sorda che aspetta un bambino dal suo compagno udente Héctor. Le sue paure riguardo alla maternità vengono a galla quando si trova a dover affrontare la realtà di crescere un bambino in un mondo che non è stato pensato per lei".
Il premio
"Ogni anno - si legge ancora -, il Parlamento europeo e l'Accademia europea del cinema, in collaborazione con la Commissione europea ed Europa Cinemas, assegnano il Premio del LUX del pubblico a un film europeo che affronta tematiche sociali di attualità".
"La regista Eva Libertad ci offre uno sguardo indimenticabile sulla vita di una donna sorda che affronta la maternità in un mondo non costruito per lei. Guidato dalla straordinaria interpretazione dell'attrice sorda Miriam Garlo, il film ci sfida ad ascoltare in modo diverso e a costruire un'Europa in cui nessuno venga lasciato inascoltato", ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo Sabine Verheyen.
"Spero che questo premio contribuisca a focalizzare l'attenzione sulla comunità dei non udenti e sulla diversità delle persone in Europa, e a promuovere politiche di inclusione che migliorino le loro condizioni di vita. Sono inoltre fiduciosa che contribuirà a cambiare la percezione della diversità nella società, affinché non venga più vista come un problema, ma come una ricchezza umana", ha affermato Libertad.
Gli altri quattro film in lizza erano: "Christy", del regista irlandese Brendan Canty; "It Was Just an Accident", del regista iraniano Jafar Panahi, vincitore del Premio Sakharov nel 2012; "Love Me Tender", della regista francese Anna Cazenave Cambet, e "Sentimental Value", del regista norvegese Joachim Trier.