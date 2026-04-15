Premio LUX del pubblico 2026, il vincitore è il film spagnolo "Sorda"

"Spero che questo premio contribuisca a focalizzare l'attenzione sulla comunità dei non udenti e sulla diversità delle persone in Europa, e a promuovere politiche di inclusione che migliorino le loro condizioni di vita. Sono inoltre fiduciosa che contribuirà a cambiare la percezione della diversità nella società, affinché non venga più vista come un problema, ma come una ricchezza umana", ha affermato Libertad.