Parlamento europeo, al via la Settimana per la parità di genere

Al via la settima edizione della Settimana europea per la parità di genere, organizzata dal Parlamento europeo dal 3 al 6 novembre. Quest'anno, si concentrerà sulle donne nei ruoli di leadership. "Il posto di una donna è ovunque lei scelga di essere: che si tratti di dirigere un'azienda, scrivere leggi, guidare un laboratorio o seguire la propria passione. Quando abbattiamo queste barriere, non ci limitiamo a sostenere le donne, ma apriamo la strada al progresso per tutti", ha evidenziato la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Nel corso della settimana, il Parlamento europeo organizza dei dibattiti con le commissioni competenti in merito ad alcuni temi tra cui la riduzione del divario pensionistico di genere, le donne nella vita pubblica, nel settore dell'aviazione e della magistratura.
La Settimana per la parità di genere
Ogni anno, il Parlamento europeo ospita la Settimana per la parità di genere per valutare i progressi compiuti, evidenziare i risultati raggiunti e individuare nuove modalità per promuovere i diritti delle donne e realizzare la parità di genere. Gli eventi sono organizzati dalle commissioni, dalle delegazioni, dai gruppi politici e dall'amministrazione del Parlamento. La settimana è stata istituita per la prima volta nel 2020 dalla Commissione per i diritti delle donne e la parità di genere.
La vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna ha sottolineato come "ogni generazione di donne costruisce sui traguardi di chi l'ha preceduta. È nostra responsabilità rendere il cammino più agevole per chi verrà dopo di noi". Sberna promuove un evento che si tiene martedì ed è dedicato alle donne leader. All'incontro partecipano figure di spicco provenienti da organizzazioni internazionali, enti locali e mondo dello sport e della moda.
"La vera uguaglianza non si realizza quando una singola donna raggiunge il vertice, ma quando tutte le donne vengono sostenute e valorizzate insieme a lei", ha concluso Lina Gálvez, presidente della Commissione all'Eurocamera per i diritti delle donne e la parità di genere.