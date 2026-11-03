Parlamento europeo, al via la Settimana per la parità di genere

Ogni anno, il Parlamento europeo ospita la Settimana per la parità di genere per valutare i progressi compiuti, evidenziare i risultati raggiunti e individuare nuove modalità per promuovere i diritti delle donne e realizzare la parità di genere. Gli eventi sono organizzati dalle commissioni, dalle delegazioni, dai gruppi politici e dall'amministrazione del Parlamento. La settimana è stata istituita per la prima volta nel 2020 dalla Commissione per i diritti delle donne e la parità di genere.