Metsola: "Apriamo un ufficio del Parlamento europeo a Kiev"

"Per essere presenti sul campo e lavorare al vostro fianco ogni giorno. Questo era il nostro impegno nei vostri confronti e lo abbiamo mantenuto. Non camminerete mai da soli", ha aggiunto

17 Set 2025 - 19:02
© Twitter - Roberta Metsola

© Twitter - Roberta Metsola

Il 17 settembre, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in visita in Ucraina, ha inaugurato l'ufficio del Parlamento europeo a Kiev. "Sappiate che il Parlamento europeo rimarrà saldamente al vostro fianco, passo dopo passo, finché la pace non sarà assicurata, finché la libertà non sarà ripristinata e finché l'Ucraina non avrà preso il posto che le spetta nella nostra famiglia europea. Stiamo aprendo un ufficio di rappresentanza permanente del Parlamento europeo qui a Kiev, in modo da essere presenti sul campo e lavorare al vostro fianco ogni giorno. Questo era il nostro impegno nei vostri confronti e lo abbiamo mantenuto. Non camminerete mai da soli", ha detto Metsola nel suo intervento alla Verkhovna Rada.

"Forte segnale politico"

 La decisione di aprire un ufficio distaccato del Parlamento europeo a Kiev invia "un forte segnale politico alle autorità e ai cittadini ucraini". Lo riferisce l'istituzione Ue in una nota.

