Lille ospiterà la nuova agenzia delle dogane Ue, Roma battuta
In tutto, le città candidate erano nove
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La città francese Lille è stata scelta dal Consiglio Ue e dal Parlamento europeo per ospitare la sede della nuova agenzia europea delle dogane Euca e ha quindi battuto Roma. L'Euca, ricorda una nota del Consiglio Ue, avrà il compito di coordinare e sostenere le attività delle autorità doganali nazionali in modo coerente in tutta l'Unione. Si prevede che avrà circa 250 dipendenti. In tutto, le città candidate erano nove (Liegi (Belgio); Zagabria (Croazia); Lille (Francia); Roma (Italia); L'Aia (Paesi Bassi); Varsavia (Polonia); Porto (Portogallo); Bucarest (Romania) e Malaga (Spagna)).
Il contesto
L'istituzione della nuova autorità, spiega ancora la nota, fa parte del lavoro di riforma complessiva del sistema doganale dell'Ue, affinché possa far fronte alle forti pressioni derivanti dall'aumento dei flussi commerciali, dalla frammentazione dei sistemi nazionali, dalla rapida crescita dell'e-commerce e dai mutamenti delle dinamiche geopolitiche.
I co-legislatori hanno concordato la sede dell'Euca in una riunione interistituzionale informale a livello politico. La sede sarà ora inclusa nel regolamento generale di riforma doganale, sul quale i negoziati politici tra Consiglio e Parlamento sono nelle fasi finali. Nell'ambito di tali negoziati dovrà essere concordata anche la data di avvio delle attività dell'autorità.