Lille ospiterà la nuova agenzia delle dogane Ue, Roma battuta

La città francese Lille è stata scelta dal Consiglio Ue e dal Parlamento europeo per ospitare la sede della nuova agenzia europea delle dogane Euca e ha quindi battuto Roma. L'Euca, ricorda una nota del Consiglio Ue, avrà il compito di coordinare e sostenere le attività delle autorità doganali nazionali in modo coerente in tutta l'Unione. Si prevede che avrà circa 250 dipendenti. In tutto, le città candidate erano nove (Liegi (Belgio); Zagabria (Croazia); Lille (Francia); Roma (Italia); L'Aia (Paesi Bassi); Varsavia (Polonia); Porto (Portogallo); Bucarest (Romania) e Malaga (Spagna)).