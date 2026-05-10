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Il cielo di Roma si colora dei simboli dell'Ue

Lo show realizzato con quattrocento droni di tecnologia italiana è stato un fuori programma a sorpresa a chiusura dell’'evento di celebrazione della Giornata dell’Europa in programma alla terrazza del Pincio

10 Mag 2026 - 12:58
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