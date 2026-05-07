Firenze, a Palazzo Vecchio una sala intitolata a David Sassoli

Una sala di Palazzo Vecchio a Firenze - situata al terzo piano e dedicata al lavoro delle commissioni consiliari - è stata intitolata a David Maria Sassoli, giornalista fiorentino ed ex presidente del Parlamento europeo morto l'11 gennaio 2022. Il 7 maggio si è svolta la cerimonia di intitolazione alla presenza di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo; Sara Funaro, sindaca di Firenze; Cosimo Guccione, presidente del Consiglio comunale; Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana; Alessandra Vittorini e Livia Sassoli, moglie e figlia di Sassoli.