Conferenza di Ventotene per la libertà e la democrazia, conclusi i lavori | Picerno: "Presenza giovani fondamentale, grazie"

"Grazie ai tanti giovani presenti, perché la loro presenza è fondamentale", ha detto Picierno a margine dell'evento. "L'anno scorso abbiamo visto nascere una comunità, una comunità di donne e uomini, di ragazze e ragazzi, che vuole scommettere sulla necessità di lottare per difendere la nostra democrazia. Quest'anno, l'obiettivo è consolidare questo network, renderlo più forte e concreto, ed è la ragione per la quale, per esempio, la novità è la nascita della Freedom Academy, un'accademia di formazione gestita in collaborazione con la Fondazione Navalny: offriremo ai giovani di tutta Europa occasione di formazione, di consapevolezza delle minacce ibride, dei tentativi di manipolazione cognitiva che sono sotto i nostri occhi, ma anche strumenti di comprensione di quello che sta succedendo sia in Europa sia fuori", ha aggiunto.