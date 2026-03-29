Tech4You all’Università Mediterranea: il PNRR al centro del confronto su sviluppo e ricerca

Protagonista della giornata i progetti sviluppati in ambito PNRR, Tech4You, l’ecosistema dell’innovazione dedicato ai temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici e del miglioramento della qualità della vita nonché quelli in ambito Centro Nazionale AGRITECH e MOST e Partenariato esteso RESTART e la presentazione dei risultati visibili nelle aree dimostrative allestite.