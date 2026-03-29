Tech4You all’Università Mediterranea: il PNRR al centro del confronto su sviluppo e ricerca
Lunedì 30 marzo a Reggio Calabria un appuntamento dedicato ai risultati di Tech4You e al ruolo della ricerca nelle sfide del Mediterraneo
Lunedì 30 marzo 2026, alle 9.00, l’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà l’evento “PNRR: Leva strategica di sviluppo sostenibile e diplomazia scientifica”, un’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sulle prospettive future della ricerca applicata nel Mezzogiorno.
Protagonista della giornata i progetti sviluppati in ambito PNRR, Tech4You, l’ecosistema dell’innovazione dedicato ai temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici e del miglioramento della qualità della vita nonché quelli in ambito Centro Nazionale AGRITECH e MOST e Partenariato esteso RESTART e la presentazione dei risultati visibili nelle aree dimostrative allestite.
Dopo i saluti istituzionali del Rettore Giuseppe Zimbalatti e dei rettori degli altri atenei coinvolti, ad aprire i lavori sarà la prof.ssa Mariateresa Russo, Prorettrice dell’Università Mediterranea per i Grandi Progetti e le Infrastrutture di Ricerca.
L’incontro offrirà anche uno sguardo più ampio sulle sfide ambientali del Mediterraneo e sul valore della diplomazia scientifica.
A moderare il confronto sarà Dario Donato, in un dialogo che metterà insieme università, istituzioni ed esperti impegnati sui temi delle politiche climatiche globali e della cooperazione internazionale.