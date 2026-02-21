Olimpiadi, Trump non sarà in Italia: nessun viaggio nell'agenda ufficiale

Nessun viaggio in Italia per Donald Trump in coincidenza con la fine delle Olimpiadi. Nei giorni scorsi era stato ipotizzato che il presidente Usa potesse arrivare in Italia per assistere alla finale di hockey maschile se gli Stati Uniti vi avessero avuto accesso ma, nonostante ieri la squadra a stelle e strisce abbia vinto la semifinale, nell'agenda ufficiale di Trump per sabato e domenica non compare nessuna tappa in Italia. Il programma per oggi prevede una serie di incontri alla Casa Bianca a Washington. Anche la mattinata locale di domenica è in programma alla Casa Bianca per Trump.