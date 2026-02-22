Verona, il corteo contro le Olimpiadi sfila nel giorno di chiusura dei Giochi

Cinquecento persone circa hanno preso parte al corteo organizzato dal "Comitato Olimpiadi Verona No Grazie" organizzato nella città scaligera questo pomeriggio. Il corteo, partito da Porta Palio, ha sfilato per le vie della città a ridosso dell'area blindata, in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici. I manifestanti hanno alzato al cielo bandiere della Palestina, della pace, di Potere al Popolo, di Rifondazione Comunista e cartelli di protesta per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.