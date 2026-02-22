1 di 5
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Cinquecento persone in piazza

Verona, il corteo contro le Olimpiadi sfila nel giorno di chiusura dei Giochi

Cinquecento persone per le vie del centro storico a ridosso dell'area blindata per la cerimonia di chiusura 

22 Feb 2026 - 18:20
5 foto

Cinquecento persone circa hanno preso parte al corteo organizzato dal "Comitato Olimpiadi Verona No Grazie" organizzato nella città scaligera questo pomeriggio. Il corteo, partito da Porta Palio, ha sfilato per le vie della città a ridosso dell'area blindata, in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici. I manifestanti hanno alzato al cielo bandiere della Palestina, della pace, di Potere al Popolo, di Rifondazione Comunista e cartelli di protesta per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

milano-cortina 2026
verona
corteo
olimpiadi