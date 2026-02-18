1 di 9
Al Forum di Assago

Milano-Cortina 2026, Meloni a Milano: "Olimpiadi estive? Vediamo, una cosa alla volta"

18 Feb 2026 - 23:15
Il premier ha assistito alla staffetta 3000 metri femminile al Forum di Assago e rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ipotetiche Olimpiadi estive ha detto: "Vediamo, una cosa alla volta"

milano-cortina 2026
giorgia meloni
olimpiadi