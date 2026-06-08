Pavillion Hospitality: a Identità Milano 2026 l'accoglienza diventa protagonista

Il Pavillion ha inoltre una propria cucina, che ospita gli chef protagonisti dell'alta ristorazione. È il riflesso di una tendenza sempre più diffusa: i grandi nomi della cucina scelgono di portare la propria proposta d'autore all'interno dei più importanti alberghi, dove ristorazione e hôtellerie si alimentano a vicenda. Il tema dell'ospitalità attraversa anche un fitto programma di incontri, che spazia dalle nuove geografie del lusso tra Venezia e Cortina al rapporto tra cucina d'autore e accoglienza di alta gamma.