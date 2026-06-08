NEXT GEN LAB: a Identità Milano 2026 debutta lo street food d'autore

Cuore pulsante dell'ecosistema è l'All Day Station, attiva dalle 9:30 alle 18:30 con L'Altro Tramezzino, Verde, Totost e Davide Longoni. Attorno a questa gravitano quattro hub — Chuck's, Salumeria Malinconico, TOFU LAB by Dalle:8 e Pantera Pizza Rustica — format emergenti attivi dalle 11:30 alle 18:30 e selezionati per disegnare nuove geografie del gusto. Il progetto è powered by TheFork e supportato dalla media partnership di NSS EDICOLA, dai partner Jet HR, Tebi e Dickies e dai partner tecnici Costa Group e ISA.