NEXT GEN LAB: a Identità Milano 2026 debutta lo street food d'autore
NEXT GEN LAB debutta a Identità Milano 2026: sulla terrazza dell'Allianz MiCo lo street food d'autore con Sidewalk Kitchens, All Day Station e quattro hub emergenti
NEXT GEN LAB: a Identità Milano 2026 debutta lo street food d'autore © Ufficio stampa
Tra le novità della ventunesima edizione di Identità Milano c'è un progetto che porta il congresso fuori dalle sale e all'aperto: NEXT GEN LAB, la nuova esperienza di street food autoriale che prende forma sulla terrazza dell'Allianz MiCo North Wing. Realizzato in collaborazione con Sidewalk Kitchens, è uno dei pochi spazi accessibile anche al pubblico esterno al Congresso.
Non un'area ristoro, ma un laboratorio
L'idea alla base è precisa: non una semplice zona di sosta tra una masterclass e l'altra, ma un laboratorio fluido dedicato alla nuova cultura gastronomica urbana e alle realtà che stanno riscrivendo le regole dello street food. Qui qualità, identità del format e rapidità del servizio convivono in un modello diverso da quello a cui il cibo di strada ci ha abituati, pensato per raccontare le tendenze emergenti del settore.
All Day Station e i quattro hub
Cuore pulsante dell'ecosistema è l'All Day Station, attiva dalle 9:30 alle 18:30 con L'Altro Tramezzino, Verde, Totost e Davide Longoni. Attorno a questa gravitano quattro hub — Chuck's, Salumeria Malinconico, TOFU LAB by Dalle:8 e Pantera Pizza Rustica — format emergenti attivi dalle 11:30 alle 18:30 e selezionati per disegnare nuove geografie del gusto. Il progetto è powered by TheFork e supportato dalla media partnership di NSS EDICOLA, dai partner Jet HR, Tebi e Dickies e dai partner tecnici Costa Group e ISA.
Una scommessa sulle nuove generazioni
Dietro NEXT GEN LAB c'è una lettura del momento che attraversa l'intero Congresso. È il "progetto nel progetto pensato per intercettare la new wave dei format di street food d'autore", come lo definisce il fondatore Claudio Ceroni: "Realtà fresche, dinamiche e di grande qualità, che trovano proprio nei giovani il target di consumatori più vasto e ricettivo".
L'energia di questa scena si sposta poi in città dopo l'orario del Congresso. Ogni sera, dalle 19:30, Sidewalk Kitchens e NSS EDICOLA portano in scena Identità da Marciapiede, appuntamento aperto al pubblico che unisce DJ set e cibo coinvolgendo alcuni dei protagonisti della street court, per restituire fuori dalle sale lo stesso spirito che anima il laboratorio.