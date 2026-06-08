Identità Young: a Identità Milano 2026 il futuro parla agli under 35
Identità Young cresce a Identità Milano 2026: tariffe agevolate per gli under 35, il panel "Fuori Menu" con le scuole di cucina e un ecosistema pensato per i giovani
Identità Young: a Identità Milano 2026 il futuro parla agli under 35 © Ufficio stampa
Parlare di futuro senza coinvolgere chi quel futuro lo costruirà ogni giorno sarebbe una contraddizione. Da questa convinzione nasce la crescita di Identità Young, il progetto che dopo il debutto nel 2025 torna alla ventunesima edizione di Identità Milano in una forma più ampia e strutturata, pensata per rendere il Congresso sempre più accessibile a studenti, giovani professionisti e nuove generazioni della ristorazione.
Una corsia preferenziale per gli under 35
Il primo segnale concreto è l'accesso. Accanto alle iniziative dedicate, Identità Young riserva agli under 35 tariffe agevolate, una corsia preferenziale pensata per avvicinare al Congresso un pubblico che oggi è molto più ampio della sola platea di studenti e giovani chef. È lo stesso fondatore Claudio Ceroni a inquadrare la scelta: "I giovani saranno protagonisti in diversi momenti sui palcoscenici di Identità Future, ma soprattutto rappresentano il pubblico a cui il Congresso vuole rivolgersi sempre di più". Una lettura che guarda al "grande popolo di sala e cucina che nel post-pandemia ha profondamente ringiovanito il mondo della ristorazione".
Fuori Menu: la cucina oltre la scuola
Il cuore del programma è il panel "Fuori Menu": la cucina oltre la scuola, in calendario martedì 9 giugno nello Spazio Arena. Un progetto sviluppato insieme ad alcune delle principali scuole di formazione gastronomica — ALMA, IULM, AIS, Intrecci, Congusto Institute, Cast e Food Genius Academy — che porta sul palco esperti e figure di rilievo per dialogare sui temi più attuali del settore. Si va dalle neuroscienze applicate alla ristorazione alla longevità a tavola, dal ruolo dell'accoglienza al personal branding in cucina, parlando direttamente a chi guarda a questo mondo con curiosità e ambizione.
Un ecosistema pensato per i giovani
Attorno a questi appuntamenti si muove un insieme di iniziative dedicate. C'è NEXT GEN LAB, lo spazio di street food d'autore realizzato con Sidewalk Kitchens; c'è la media partnership con Foodminds Podcast, spazio di racconto sul mondo food & wine e ristorazione; e c'è The Digital Map, una guida social pensata per aiutare il pubblico under 35 a orientarsi tra le sale e l'area espositiva. Tre tasselli diversi per un unico obiettivo: trasformare il Congresso in un luogo che alle nuove generazioni non si limita a parlare, ma dà spazio e strumenti.