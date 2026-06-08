Identità Young: a Identità Milano 2026 il futuro parla agli under 35

Il primo segnale concreto è l'accesso. Accanto alle iniziative dedicate, Identità Young riserva agli under 35 tariffe agevolate, una corsia preferenziale pensata per avvicinare al Congresso un pubblico che oggi è molto più ampio della sola platea di studenti e giovani chef. È lo stesso fondatore Claudio Ceroni a inquadrare la scelta: "I giovani saranno protagonisti in diversi momenti sui palcoscenici di Identità Future, ma soprattutto rappresentano il pubblico a cui il Congresso vuole rivolgersi sempre di più". Una lettura che guarda al "grande popolo di sala e cucina che nel post-pandemia ha profondamente ringiovanito il mondo della ristorazione".