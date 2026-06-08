Identità Milano 2026: la libertà di pensare la cucina del futuro

Il filo conduttore attraversa l'intero programma e invita a interrogarsi sul significato della libertà in una fase di profonde trasformazioni culturali, sociali ed economiche: libertà di immaginare nuovi modelli e di ridefinire il rapporto con il territorio, con il lavoro, con il cambiamento climatico e con le nuove generazioni. Una libertà che — sottolinea il fondatore Paolo Marchi — non coincide con l'assenza di regole, ma con la responsabilità di scegliere nuove direzioni. Il richiamo è quello al "Vietato vietare" del maggio francese del 1968, riletto oltre mezzo secolo dopo come invito a uscire dalle ovvietà: "Abbiamo chiesto ai relatori di liberare i loro pensieri e di non farsi condizionare dal timore di non essere capiti", racconta.