Chiquita alla Milano Design Week 2026 con Pop by Nature e le opere di Jiaqi Wang

È stata svelata la seconda opera dell’edizione 2026 di Pop by Nature, la campagna di Chiquita che celebra l’incontro tra natura, cultura pop e creatività contemporanea. Dopo il primo artwork firmato dall’artista Jiaqi Wang, adesso Miss Chiquita prende vita nel mondo contemporaneo: danza, cucina e condivide momenti della sua quotidianità, insieme a gesti di convivialità che raccontano come la banana Chiquita sia parte dei rituali quotidiani per milioni di persone: Jiaqi Wang mette quindi in scena situazioni spontanee e familiari che celebrano alcuni dei valori più rappresentativi del personaggio.