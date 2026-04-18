Chiquita alla Milano Design Week 2026 con Pop by Nature e le opere di Jiaqi Wang
La campagna, giunta alla sua terza edizione, fa evolvere il ruolo della storica ambasciatrice del brand Miss Chiquita
© Chiquita
È stata svelata la seconda opera dell’edizione 2026 di Pop by Nature, la campagna di Chiquita che celebra l’incontro tra natura, cultura pop e creatività contemporanea. Dopo il primo artwork firmato dall’artista Jiaqi Wang, adesso Miss Chiquita prende vita nel mondo contemporaneo: danza, cucina e condivide momenti della sua quotidianità, insieme a gesti di convivialità che raccontano come la banana Chiquita sia parte dei rituali quotidiani per milioni di persone: Jiaqi Wang mette quindi in scena situazioni spontanee e familiari che celebrano alcuni dei valori più rappresentativi del personaggio.
Miss Chiquita House alla Design Week 2026
La seconda opera arricchisce ulteriormente l’universo visivo costruito attorno a Miss Chiquita, che evolve da storica ambasciatrice del brand a icona pop contemporanea. Nella visione di Wang il personaggio riflette infatti lo stile e la personalità di una donna moderna immersa nella vita di oggi. Giunta al suo terzo anno, la campagna Pop by Nature proseguirà fino ad aprile, quando, in occasione della Milano Design Week 2026, Chiquita aprirà nuovamente le porte del suo spazio immersivo che quest’anno prenderà il nome di Miss Chiquita House: l’opening ufficiale è in programma lunedì 20 aprile alle 9.15 anche alla presenza dell'artista.