Speciale “Barocco. Il Gran teatro delle idee”
Alla scoperta della mostra al Museo Civico San Domenico di Forlì
Un’immersione unica nell’arte e nella cultura, con un catalogo ricco di capolavori straordinari, un’occasione per sostenere il progetto Ruth di Caritas italiana in favore delle donne vittime di violenza.
Si rinnova così il sodalizio tra arte e solidarietà.
Gianfranco Brunelli, direttore della mostra, ci accompagna attraverso i suggestivi spazi espositivi in un affascinante viaggio nella storia del Barocco, e ne svela le peculiarità, le caratteristiche salienti e il messaggio ancora presente nell’arte contemporanea.
Un’occasione unica nel panorama culturale italiano. Da non perdere.