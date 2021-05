“Nei miei occhi” la pandemia vissuta dai bambini

In concessione

Dal 3 al 23 maggio, Via Dante a Milano, la strada che collega il Castello Sforzesco a Piazza Cordusio, ospita “Nei miei occhi - Guarda i bambini in questa grande città” la mostra fotografica allestita da Fondazione Arché in collaborazione con Xmas Project.

Sette nomi del fotogiornalismo italiano rappresentano le bambine e i bambini di Milano durante la pandemia, in un progetto fotografico che celebra i 30 anni di Fondazione Arché.

Ogni scatto mostra uno spaccato di vita di quest’ultimo anno focalizzandosi sul mondo dei più piccoli, cui la pandemia ha sospeso le amicizie, i giochi all’aperto, gli allenamenti di calcio.

“Trenta foto per i trent’anni di Arché” commenta Padre Giuseppe Bettoni, presidente e fondatore della Fondazione “Li celebriamo in un anno straordinario che non sappiamo come inciderà nella crescita dei nostri bambini. Per questo crediamo sia importante centrare l’attenzione su di loro: guardiamo quello che hanno visto i loro occhi, alla loro altezza, osserviamo a cosa si sono dovuti abituare. Queste immagini, collocate in una via dello shopping e del business, sono un modo di fare cultura, un modo per ricordare quanto è importante proteggere i diritti di chi non vota”.