Doremì, la storia di un uccellino che aiuterà "Obiettivo Alberi"

Alle iniziative che sostengono la raccolta fondi "Obiettivo Alberi" di Mediafriends, si aggiunge il libro per bambini "Doremì, l'uccellino che non sapeva volare". Una favola per bambini che parla di natura, di forza e coraggio, e che supporterà il progetto Mediafriends e Fondazione Alberitalia per dare nuova vita al bosco di Paneveggio (Val Di Fiemme, Provincia di Trento) dopo il passaggio della tempesta che, nel 2018, ha causato l'abbattimento di centinaia di migliaia di abeti.

L’acquisto del libro, scritto da Francesco Vecchi, contribuirà alla raccolta fondi per mettere a dimora tanti nuovi alberi e riportare il bosco al suo antico splendore.

"Doremì, l'uccellino che non sapeva volare" è disponibile dal 25 novembre in tutte le librerie e online.



Un pensiero natalizio e un regalo all’ambiente.

Puoi sostenere il progetto "Obiettivo Alberi" anche con una donazione online su mediafriends.it