Nuova puntata Detto Contraddetto "Vivere nella terra di mezzo"
Un approfondimento sui giovani pazienti oncologici: voci che raccontano il tempo sospeso dell’adolescenza, tra emozioni, amicizie e sogni.
La serie di Mediafriends Detto Contraddetto – un viaggio tra progetti, storie e iniziative di punta del Terzo Settore – torna con una puntata dedicata ai giovani pazienti oncologici.
Parlano i protagonisti, coloro che hanno attraversato quel tempo sospeso che irrompe nell’adolescenza e travolge tutto "come uno tsunami": abitudini, amicizie e progetti di vita.
È il racconto di una quotidianità difficile da affrontare per i giovani pazienti e per chi soffre insieme a loro: parenti, operatori, amici.
Ma per ogni “detto” c’è un “contraddetto”: proprio dove le difficoltà si intensificano, nascono iniziative come il Progetto Giovani, che offre ai ragazzi attività sane e positive, luoghi fisici di socialità per condividere esperienze, fare nuove amicizie e ritrovare energie per affrontare la malattia.