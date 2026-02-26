Nuova puntata Detto Contraddetto "Vivere nella terra di mezzo"

La serie di Mediafriends Detto Contraddetto – un viaggio tra progetti, storie e iniziative di punta del Terzo Settore – torna con una puntata dedicata ai giovani pazienti oncologici.

Parlano i protagonisti, coloro che hanno attraversato quel tempo sospeso che irrompe nell’adolescenza e travolge tutto "come uno tsunami": abitudini, amicizie e progetti di vita.

È il racconto di una quotidianità difficile da affrontare per i giovani pazienti e per chi soffre insieme a loro: parenti, operatori, amici.