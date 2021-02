Dal 4 Febbraio Tornano le arance della salute di Fondazione AIRC

In concessione

Dal 4 Febbraio torna lo storico appuntamento con le Arance della Salute per aiutare i 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC a rendere il cancro sempre più curabile.

A causa della pandemia i volontari non saranno nelle piazze, ma insieme ai Comitati Regionali AIRC sono impegnati a raccogliere fondi distribuendo su richiesta vasetti di marmellata d’arancia e miele di fiori d’arancio.

È possibile, inoltre, fare una scorta aggiuntiva di vitamine scegliendo le Arance Rosse per la Ricerca, disponibili in più di 6.000 punti vendita della Grande Distribuzione italiana. Per ogni reticella acquistata le aziende doneranno 50 centesimi di Euro ad AIRC.

Diamo forza alla ricerca con le Arance, la Marmellata e il Miele di AIRC.

Scoprite dove trovarli su airc.it