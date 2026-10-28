A Regola d’Arte 2026/27: ripartono i corsi

Ripartono i corsi di A Regola d’Arte, il progetto ideato e promosso da Mediafriends che, dal 2014, utilizza lo sport e la cultura come strumenti di inclusione, crescita personale e partecipazione giovanile.
Anche per l'edizione 2026/2027, ragazze e ragazzi avranno l'opportunità di mettersi in gioco attraverso percorsi formativi gratuiti di rugby, musica d'insieme e teatro, pensati per valorizzare il talento, favorire le relazioni e trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la fiducia in sé stessi.
Grazie alla collaborazione con numerose realtà del Terzo Settore, il progetto rinnova la propria presenza in diversi territori italiani e si arricchisce di un nuovo nucleo a Orte, ampliando ulteriormente la rete di opportunità educative offerte ai giovani che oggi conta 15 nuclei in tutta Italia.