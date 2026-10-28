A Regola d’Arte 2026/27: ripartono i corsi

Anche per l'edizione 2026/2027, ragazze e ragazzi avranno l'opportunità di mettersi in gioco attraverso percorsi formativi gratuiti di rugby, musica d'insieme e teatro, pensati per valorizzare il talento, favorire le relazioni e trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la fiducia in sé stessi.