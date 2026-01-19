"È successo" su Cine 34

In “È successo”, i ragazzi esplorano il concetto di “successo personale”: cosa significa essere famosi e chi, per loro, lo rappresenta. Attraverso un intenso lavoro su sé stessi, scoprono che il vero successo risiede nel coraggio di mettersi in gioco, superare i propri limiti e aprirsi senza paura del giudizio, raccontando il proprio mondo davanti alla cinepresa.