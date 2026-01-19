"È successo" su Cine 34

Il docufilm di Mediafriends che porta sul piccolo schermo i sogni dei ragazzi dell’Oratorio Murialdo di Napoli, in onda il 24 gennaio
© In concessione
In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, sabato 24 gennaio, Cine34 propone in seconda serata “È successo”, il docufilm realizzato da Mediafriends in collaborazione con Infinity Lab diretto da Ezio Maisto e prodotto da Grey Ladder Productions che racconta il percorso di individuazione personale, le emozioni, le fragilità e le potenzialità di 18 adolescenti dell’Oratorio Murialdo di Napoli.
In “È successo”, i ragazzi esplorano il concetto di “successo personale”: cosa significa essere famosi e chi, per loro, lo rappresenta. Attraverso un intenso lavoro su sé stessi, scoprono che il vero successo risiede nel coraggio di mettersi in gioco, superare i propri limiti e aprirsi senza paura del giudizio, raccontando il proprio mondo davanti alla cinepresa.
Il docufilm nasce all’interno del progetto “A Regola d’Arte”, che Mediafriends promuove nei contesti più difficili delle periferie italiane con corsi gratuiti di musica d’insieme, rugby e teatro. L’opera ha ricevuto una menzione speciale al Milano Film Fest, con questa motivazione: «Ai ragazzi, che attraverso il rito teatrale – non solo gioco, ma iniziazione – trovano un linguaggio per esprimere parti di sé che, altrimenti, sarebbero rimaste silenziose…»
“È successo” è disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity dal 25 gennaio.