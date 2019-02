Esami di Stato, il Miur pubblica la circolare sulle simulazioni

Si comincia con Italiano il 19 febbraio

Sono quattro le giornate di pubblicazione di simulazioni di maturità. Il 19 febbraio e il 26 marzo toccherà alla prima prova; il 28 febbraio e il 2 aprile, invece, usciranno tracce di seconda prova. Le tracce saranno pubblicate sul sito del Miur alle ore 8.30 dei giorni previsti, nella sezione “Esami di Stato”. Le scuole potranno utilizzare i materiali sia in modalità “simulazione”, nello stesso giorno della pubblicazione, sia assegnando i testi durante l'ordinaria attività didattica.



Esempi per tutti gli indirizzi

Le simulazioni per la prima e per la seconda prova riguarderanno tutti gli indirizzi di studio. Gli esempi per il secondo scritto saranno formulati a partire dalle materie di seconda prova pubblicate lo scorso 18 gennaio, e rispetteranno le caratteristiche e la struttura dei quadri di riferimento pubblicati dal Miur a novembre. Per gli istituti professionali, sarà pubblicata solo la prima parte della traccia perché la seconda, come previsto dalla normativa, sarà elaborata dalla commissione durante lo svolgimento dell'Esame.



L'indagine del Miur sulle simulazioni

Nei giorni successivi alla pubblicazione delle simulazioni, il Miur svolgerà un’indagine per raccogliere riscontri sulla coerenza degli esempi proposti rispetto ai quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida. Questa indagine verificherà l'andamento delle simulazioni, e sarà utile anche alla preparazione delle tracce ufficiali proposte durante l’esame vere e proprio.

“Stiamo lavorando per un Esame che, pur in presenza di una serie di novità che entrano in vigore per effetto del decreto 62 del 2017, rispetti la preparazione affrontata in questi anni dai ragazzi - ricorda il Ministro Bussetti - La pubblicazione degli esempi di scritto e le simulazioni serviranno agli studenti per confrontarsi con una prova che ricalcherà, per struttura e tipologia, l’esame di giugno. Mentre il Miur potrà acquisire elementi di valutazione che saranno utilizzati per organizzare al meglio la redazione delle tracce. La macchina amministrativa è fortemente impegnata da mesi e lo sarà anche nelle prossime settimane per accompagnare il più possibile la scuola nell’affrontare le novità previste”.