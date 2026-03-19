Giornata mondiale della Salute orale, quali sono i benefici del chewing gum con xilitolo

Il 20 marzo ricorre la Giornata Mondiale della Salute Orale. In occasione di questo evento Chewing Gum Reloaded, progetto educativo lanciato nel 2022 da Perfetti Van Melle, sottolinea come uno degli strumenti disponibili a supporto di una corretta igiene siano proprio i chewing gum: diversi studi scientifici hanno infatti evidenziato come masticare gomme senza zucchero con xilitolo possa rappresentare un aiuto per denti e sorriso, all’interno di una corretta routine per l’igiene orale che comprenda dentifricio e spazzolino. La masticazione, per esempio, attiva un’azione meccanica che aiuta a rimuovere i residui alimentari, eliminando in pochi minuti circa la metà dei detriti che altrimenti resterebbero in bocca.