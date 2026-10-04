Educazione affettiva e sessuale a scuola, Durex: "La chiedono 9 giovani su 10"

Nove giovani italiani su 10 chiedono l'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale a scuola: a dirlo è la nona edizione dell'Osservatorio “Giovani e Sessualità” di Durex, secondo cui questo orientamento è rimasto stabile nel tempo ed è rafforzato dalla posizione degli adulti, con l’88,7% dei genitori e il 90,7% degli insegnanti che si sono dichiarati favorevoli. L’indagine, realizzata con Skuola.net tra marzo e giugno 2026, mette in evidenza anche il progressivo abbassamento dell’età del primo approccio alla sessualità: quasi 1 giovane su 2 (49,6%) dichiara di aver avuto il primo rapporto sessuale tra gli 11 e i 16 anni, e di questi l’11,1% afferma di averlo avuto prima dei 13 anni (nel 2019 era il 3,1%).