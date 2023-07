I Visage cantano "Fade to grey" a "Popcorn" 1981

Il gruppo, formatosi nel 1978 a Londra, divenne strettamente collegato al movimento New romantic

Era il 1981 quando i Visage sono saliti sul palco di "Popcorn" per cantare "Fade to Grey ". Si trattava di un gruppo musicale britannico, formatosi nel 1978 a Londra, che divenne strettamente collegato al movimento New romantic, nascente dei primi anni Ottanta.

"Fade to Grey" fu proprio il successo maggiore della band, capace di scalare le classifiche di mezza Europa. Ispirato da un viaggio a Berlino, il singolo, come raccontato da Steve Strange alla rivista Bravo, parla dell'ingresso nella vecchiaia e nell'oscurità, fatto coincidere con lo sprofondare nel niente.

Del pezzo esistono svariate cover e riarrangiamenti, interpretati da diversi artisti. Da quella del gruppo italiano Datura, in stile techno-music anni Novanta, a quella degli Atrocity, in versione gothic/industrial metal.