"Karaoke": ecco la sigla dell'edizione 1994/95 cantata da "Fiorellino"

"Karaoke" è stato un programma televisivo andato in onda su Italia Uno. La prima puntata è andata in onda il 28 settembre 1992 e il primo ciclo di trasmissioni è terminato il 1 luglio 1995. Il programma andava in onda tutte le sere alle ore 20:00, sempre da una piazza diversa in altrettante città italiane, e durava 30 minuti: il conduttore storico è stato Fiorello, lanciato proprio grazie a questa trasmissione.

La formula era molto semplice e racchiusa tutta nel titolo: si alternavano concorrenti che cantavano canzoni in karaoke. Al termine veniva votato dal pubblico il vincitore. Con questo programma viene lanciata la moda del karaoke anche in Italia.

Nell'ultima stagione, dal 12 settembre 1994 al 1 luglio 1995, la trasmissione è stata condotta da Beppe Fiorello (fratello minore di Rosario), allora conosciuto come "Fiorellino", al quale dal 21 novembre si aggiunse nel tentativo di risollevare gli ascolti Antonella Elia. Questi però non migliorarono e il programma fu chiuso a fine stagione.

Dopo quasi vent'anni dall'ultima puntata, la trasmissione è tornata in onda dal 30 marzo al 29 maggio 2015 con la conduzione di Angelo Pintus ma noi vi riproponiamo la sigla del 1994, cantata proprio da "Fiorellino".