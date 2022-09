Amadeus compie 60 anni, ecco la sua prima volta al "Festivalbar"

Tanti auguri ad Amadeus che compie 60 anni. Nato a Ravenna il 4 settembre del 1972, si è trasferito a Verona per motivi di lavoro del padre e dopo la scuola dell'obbligo ha lavorato nei bar e nelle discoteche come disc jockey. Notato dal talent scout

Claudio Cecchetto

Radio Deejay

Mediaset

Festivalbar"

, nel 1986 ha debuttato su. L'approdo alla tv e aarriva con la conduzione di diverse edizioni del ", cui seguirono altri programmi.

A settembre 1999 l'arrivo in

Rai

, dove, in breve tempo, Amadeus è diventato il "signore del pre-serale". Dopo un altro passaggio a Mediaset, l'autunno del 2009 ha segnato il ritorno alla conduzione di programmi per la Rai e per diversi anni sarà il volto di "Mezzogiorno in famiglia", fino al 1º giugno 2014.

Nel marzo 2017 ha esordito nell'access prime time di Rai 1 con il game-show "Soliti ignoti - Il ritorno" e dal 5 giugno 2017, e per tutta l'estate, ha condotto per il quarto e ultimo anno "Reazione a catena - L'intesa vincente".

La consacrazione definitiva è arrivata con le ultime tre edizioni del

Festival di Sanremo

di cui, nel 2020, nel 2021 e nel 2022 è stato conduttore e direttore artistico e in coppia con Fiorello ha ottenuto un enorme successo, tanto da meritarsi di essere al timone anche per la prossima edizione, la quarta consecutiva.

Nel giorno del suo compleanno rivediamo la sua prima volta alla conduzione del "Festivalbar" al fianco di

Federica Panicucci

. Era il 1996.