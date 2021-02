Piero Brega presenta il suo nuovo lavoro "Mannaggia a Me"

Cristina Canali

Quella del "gradito ritorno" per il fondatore del Canzoniere del Lazio, non è la solita frase di circostanza, ma il ritrovare una voce che comunica e che con l'ausilio di ottimi musicisti ha concepito un lavoro di alto livello, "popolare", quindi diretto ed immediato, con testi idealisti, ma anche fortemente ancorati alla realtà. "Mannaggia a me" dice Brega, gradito ospite a "Popular" è un’espressione che ha la sua origine nel centro Italia, ma credo si capisca ovunque: è una specie di "mea culpa". Quando nel ‘800 gran parte del centro Italia era sotto lo Stato Pontificio, si attingeva molto alla cultura cattolica, per la quale nutro grande rispetto. Ritengo "Mannaggia a me" un'espressione più popolare, rispetto al più colto "Mea Culpa". Personalmente non rimpiango assolutamente nulla, rifarei tutto ciò che ho fatto.