Zingaretti: "Con Draghi fase nuova, chiederemo incontro con M5s e Leu"

Ansa

"Con l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, per il quale "non bisogna perdere la forza e le potenzialità di un'alleanza con il Movimento 5 Stelle e con Leu basata su proposte comuni sul futuro dell'Italia. Per affrontare questi temi chiederemo un incontro con il M5s e Leu".