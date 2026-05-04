Candidati musulmani alle comunali con la Lega a Vigevano, altolà di Salvini

"Non rappresentano la Lega" - queste le parole usate dal vice premier e ministro dei Trasporti - abbiamo candidati ed abbiamo rappresentanti dei comuni di tante etnie diverse, di tante nazionalità e di tante religioni ma non puoi fare - ha proseguito il leader della Lega - propaganda elettorale Inneggiando ad Allah o fare un volantino con il velo ". Uno dei due candidati Hussein Ibrahim, portavoce della comunità islamica della città - l'altra è una studentessa universitaria - ha replicato dicendo di sentirsi un esempio di integrazione.