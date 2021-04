Vaccini, Gelmini a De Luca: serve rispetto rigoroso delle priorità

Ansa

"Dobbiamo affrontare i problemi con la necessaria serenità ma è evidente che il governo si è dato e ha offerto un aggiornamento del piano vaccini con priorità che devono essere rigorosamente rispettate". Così la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, commentando la presa di posizione del presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha annunciato che, dopo la vaccinazione di over 80 e fragili, non procederà più per fasce di età.