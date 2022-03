Ucraina, Gelmini: sui 300 assenti solo qualche voce discordante

Sui 300 assenti in Parlamento durante l'intervento di Zelensky "è stata data una lettura non corretta".

Ne è convinto il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, secondo cui "sicuramente c'è stata qualche voce discordante, ma non sono 300 persone in disaccordo. La ragione è molto semplice: mille persone non ci stanno, quindi i banchi erano pieni esattamente come quando si è ascoltato il presidente Mattarella. E non è che siccome c'erano 300 assenti perché non c'era posto, si è detto che 300 persone erano in disaccordo con Mattarella. Ho visto un Parlamento gremito e di assoluta partecipazione".