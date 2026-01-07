Tricolore, Mattarella: "Bandiera riflette fondamenta civiltà e comunità nazionale"

"Oggi celebriamo il Tricolore come simbolo dell'identità e dell'unità della Nazione, espressione della nostra memoria comune e dei valori sanciti dalla Costituzione. È il simbolo della nostra Patria. La scuola deve essere il luogo in cui questi valori si apprendono, si coltivano, si trasmettono alle nuove generazioni", così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un messaggio condiviso sui social. "Anche per questo è importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata", ha concluso Valditara.