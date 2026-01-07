Tricolore, Mattarella: "Bandiera riflette fondamenta civiltà e comunità nazionale"

La bandiera compie 229 anni, celebrazioni a Reggio Emilia e a Roma. Meloni: "Tricolore rappresenta la nostra storia"
© -afp
Il 7 gennaio è la giornata del Tricolore. La bandiera, simbolo del nostro Paese, festeggia il 229esimo anniversario dalla sua nascita. "Emblema della Repubblica, è elemento che contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all'estero, alle competizioni sportive, l'identità italiana. Tutti gli italiani guardano con amore e rispetto alla nostra Bandiera: in essa si riflettono la nostra storia comune e le fondamenta della nostra civiltà, in essa si riconosce la nostra comunità nazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica" ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affidato ai social le sue parole dedicate alla Festa del Tricolore. "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell'unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà".
"Oggi celebriamo il Tricolore come simbolo dell'identità e dell'unità della Nazione, espressione della nostra memoria comune e dei valori sanciti dalla Costituzione. È il simbolo della nostra Patria. La scuola deve essere il luogo in cui questi valori si apprendono, si coltivano, si trasmettono alle nuove generazioni", così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un messaggio condiviso sui social. "Anche per questo è importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata", ha concluso Valditara.
Il Tricolore italiano, inteso come bandiera nazionale, nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio del 1797. In quell'occasione il Parlamento della Repubblica Cispadana decreta che si renda universale lo stendardo o bandiera cispadana di tre colori: verde, bianco e rosso. Questi ultimi vengono scelti con un obiettivo specifico. Nell'Italia del 1796 le repubbliche di ispirazione giacobina adottarono, quasi tutte, bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni e di colori diversi. Così anche i reparti militari italiani, che affiancavano l'esercito di Napoleone Bonaparte, si dotarono di stendardi di questo genere. La scelta dei colori non fu casuale. Il bianco e il rosso comparivano già nell'antico stemma comunale di Milano. Il verde, invece, richiamava le uniformi della Guardia civica milanese che, fin dal 1782, erano caratterizzate da questa tonalità.
In piazza Prampolini a Reggio Emilia una cerimonia istituzionale degli onori militari, alla presenza dell'Esercito del comando militare Emilia Romagna e i corpi armati, con alzabandiera e l'esecuzione dell'inno nazionale. All'Auditorium Parco della Musica di Roma un concerto celebrativo per la festa del Tricolore eseguito dalla banda musicale della polizia.