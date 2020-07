Traffico in tilt, Toti: la Liguria ostaggio della guerra tra governo e Aspi

"La Liguria non può restare ostaggio di una guerra tra governo e Aspi che dura dal giorno dopo il crollo del ponte Morandi". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che invita l'esecutivo a prendere una decisione sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. "Se si ritiene che la società non abbia più i criteri di affidabilità per gestire la rete autostradale, si ritiri la concessione e si affidi a qualcun altro", ribadisce.