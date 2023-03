Terrorismo, Meloni: "Mai abbassare la guardia, massimo impegno del governo"

Sul terrorismo il premier Meloni garantisce che "il governo italiano conferma il suo massimo impegno".

"L'attenzione non deve mai calare ed è fondamentale - sottolinea il presidente del Consiglio celebrando la Giornata europea per le vittime del terrorismo - continuare a rafforzare ogni strumento utile, a partire dalla cooperazione internazionale in materia, per scongiurare ogni possibile minaccia e garantire la sicurezza dei nostri cittadini". Il capo del governo ricorda poi l'attentato dell'11 marzo 2004, a Madrid, in cui "10 zaini carichi di esplosivo furono fatti esplodere su 4 treni locali nell'ora di punta causando una strage immane: 191 morti e oltre duemila feriti. L'attentato, compiuto da una cellula jidahista e tra i più sanguinosi in Europa dal secondo dopoguerra a oggi, ha sconvolto il mondo e ha segnato profondamente la storia europea".