Terremoto, Mattarella: impegno per ricostruzione sia sempre maggiore

"L'impegno per la ricostruzione di tutte le zone terremotate deve essere sempre maggiore. I concittadini colpiti non saranno mai lasciati soli e avranno sempre accanto la solidarietà delle istituzioni: io sono personalmente impegnato per questo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati e dei distintivi d'onore al Quirinale.