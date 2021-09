Tensioni sociali, Landini: confronto con governo o nessuno strumento escluso

"Se il confronto non ci fosse dovremo parlare con i lavoratori e decidere le forme più opportune per portare a casa risultati che tutelino la loro condizione". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, ipotizzando anche il ricorso allo sciopero", "strumento che è sempre possibile utilizzare ma non è un fine". "Sul piano sociale situazione è molto delicata e pericolosa. Il mondo del lavoro sia ascoltato", ha aggiunto.