Superbonus, Tajani: "Trattativa dura, ma ha vinto il buonsenso"

Antonio Tajani, all'indomani dell'accordo raggiunto nella maggioranza sul Superbonus, commenta: "Hanno vinto il buonsenso e la ragionevolezza.

Noi di Forza Italia siamo molto soddisfatti". Il vicepremier e ministro degli Esteri, a Il Corriere della Sera, sottolinea come sia stata "una trattativa dura", ma "ci siamo visti in pre-consiglio con il ministro Giorgetti e il sottosegretario di Stato Mantovano e c'è stata comprensione". Per il vicepremier "il Superbonus è stato gestito malissimo dal governo Conte. Qui parliamo di cittadini perbene e imprese oneste".