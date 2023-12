Superbonus, Giorgetti: è come morfina di Stato, andava ridotta subito

"Abbiamo fatto moneta fiscale" con il superbonus, "qualcuno ha sentito dire 'attenzione' alla Bce? Io non ho mai cambiato idea sul superbonus, la chiamai morfina di Stato".

Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad Atreju. "Quando fai un'operazione hai dei dolori pazzeschi, ti danno la morfina e vaneggi. Poi l'anestesista ti riduce la morfina e il paziente dice no, no. Bisognava iniziare subito a farlo. È come una centrale nucleare che continua a produrre scorie".