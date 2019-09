Strappo Pd, Franceschini a ministra tedesca: "Renzi?A big problem"

"Renzi? Oggi è un grosso problema". Così Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali e capodelegazione del Pd nel governo, ha risposto alla sua omologa tedesca Michelle Müntefering, durante un breve scambio di battute in inglese intercettato dai giornalisti prima del bilaterale che si tiene alla Triennale di Milano. "What's Renzi doing now?" ha chiesto la ministra tedesca a Franceschini, il quale ha risposto: "Today it's a big problem".