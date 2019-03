Strage in Nuova Zelanda, Salvini: "Attenzione su azioni e reazioni"

Non ci sono "evidenze di rischi organizzati" in relazione alla strage compiuta in due moschee in Nuova Zelanda, "stiamo monitorando che non ci siano azioni o reazioni dall'una o dall'altra parte in territorio italiano". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, precisando che l'attentato "non è riconducibile a una rete terroristica o a una strategia, ma a degli infami, delinquenti che non si possono commentare".