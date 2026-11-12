Strage di Nassiriya, Meloni: "Una ferita ancora viva nella memoria di tutti noi"

Sono trascorsi 23 anni dalla strage di Nassiriya, ma il ricordo delle vittime resta ancora vivo. A sottolinearlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un messaggio sui social ha commemorato i 19 italiani morti nell'attentato del 12 novembre 2003, tra carabinieri, militari dell'Esercito e civili. "Quel giorno l'Italia pagò un prezzo altissimo per il proprio impegno al servizio della pace", ha scritto la premier, definendo l'attentato "una ferita che resta viva nella memoria di tutti noi". Diciannove persone, ha ricordato, persero la vita mentre erano impegnate nel proprio lavoro e al servizio degli altri.
Il ringraziamento a chi indossa la divisa
Nel suo messaggio Meloni ha richiamato anche il significato che quella tragedia conserva per il Paese. A distanza di oltre due decenni, ha osservato, il sacrificio delle vittime continua a ricordare "il valore del servizio, del coraggio e dell'amore per la nostra Patria". La presidente del Consiglio ha infine rivolto un pensiero ai familiari delle vittime, ai quali ha indirizzato "l'abbraccio commosso e riconoscente di tutti noi", concludendo il messaggio con un richiamo: "Per non dimenticare, mai"