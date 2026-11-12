Strage di Nassiriya, Meloni: "Una ferita ancora viva nella memoria di tutti noi"

Sono trascorsi 23 anni dalla strage di Nassiriya, ma il ricordo delle vittime resta ancora vivo. A sottolinearlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un messaggio sui social ha commemorato i 19 italiani morti nell'attentato del 12 novembre 2003, tra carabinieri, militari dell'Esercito e civili. "Quel giorno l'Italia pagò un prezzo altissimo per il proprio impegno al servizio della pace", ha scritto la premier, definendo l'attentato "una ferita che resta viva nella memoria di tutti noi". Diciannove persone, ha ricordato, persero la vita mentre erano impegnate nel proprio lavoro e al servizio degli altri.