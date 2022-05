Stop bimbi in carcere con mamme recluse, ok Camera a progetto di legge

Fare in modo che i bambini piccoli non si trovino a vivere in carcere al seguito di madri recluse.

Questo il fine della proposta di legge approvata in prima lettura dall'Aula da Montecitorio con 241 voti favorevoli e 7 contrari. Il provvedimento punta a promuovere il modello delle case famiglia e ad escludere che le madri con figli conviventi di età inferiore ai 6 anni finiscano in carcere. Si prevede al contempo, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il ricorso agli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam).