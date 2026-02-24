Stop al congedo paritario: la Camera boccia la proposta di legge delle opposizioni

L'Aula della Camera ha approvato i due emendamenti soppressivi degli articoli della proposta di legge delle opposizioni sul congedo paritario obbligatorio. La prima votazione si è chiusa con 137 voti a favore, 117 contrari e due astenuti, mentre la seconda ha registrato 136 voti a favore, 111 contrari e 2 astenuti. Dopo il voto, il presidente di turno di Montecitorio, Fabio Rampelli, ha sottolineato che "la soppressione di tutti gli articoli di cui si compone il testo equivale alla reiezione del provvedimento nel suo complesso. Non procederemo pertanto né all'esame degli ordini del giorno né alla votazione finale". La Camera aveva precedentemente bocciato la proposta di rinvio della discussione della proposta di legge ad altra seduta per un approfondimento, evitandone così lo stop. La richiesta, avanzata dalle opposizioni, è stata bocciata con 23 voti di scarto.